Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала запальні танці

Як повідомляє Politeka.net Настя Каменських - справжній шопоголік і відверто зізнається, що у неї безліч нарядів в гардеробі, як ефектних сцен, так і стильних повсякденних. Останнім часом співачка і її чоловік Потап захопилися додатком TikTok, де знімають короткі відео і радують ними фанатів.

На цей раз дівчина поділилася забавним відео на якому вона танцює жаркий танець, демонструючи свою фігуру у всій красі.

У ньому вона з'явилася у відвертому образі - в екстра-міні спідниці ніжного блакитного відтінку і оригінальній толстовці рожевого кольору. Ефектний лук доповнює макіяж в нюдових відтінках, артистка зібрала частину волосся у високий хвіст, а іншу залишила розпущеним по плечах.

Каменських грайливо і пластично рухається під музику, одночасно "підспівуючи" словами, її спокусливі рухи нагадують популярний танець - тверк. Коли дивишся на її танець, так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".

На жаль користувачі мережі не мають можливості написати свої коментарі і лайки під новими кадрами популярної співачки, адже їх NK вирішила показати в своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що популярная українська співачка Настя Каменських влаштувала справжнє шоу дому заради шанувальників.

Настя вирішила показати, як відпочиває разом з колегами, але ще й влаштувала прямий ефір разом з ними, щоб урізноманітнити домашні будні під час карантину.

В цей раз Насля показала, як відпочивала вдома разом з друзями та колегами, а також влаштувала цілий домашній концерт перед камерою. Зірка мило попозувала сидячи на підлозі і спілкуючись з колелгами, а також відповідаючи на питання покллонников.