29-річна українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка переїхала до Росії, здивувала публіку кумедними рухами під музику

Як передає Politeka.net, Регіна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому станцювала разом з подругою в дуже жарких нарядах (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Регіна постала в фіолетовому боді, яке вигідно підкреслило її розкішну фігуру, а від зони декольте неможливо відвести погляд, безрозмірних колготках з візерунком, черевиках на плоскій підошві і накинутій на плечі бузковій вітровці з білими смугами на рукавах.

Дівчата спочатку активно рухають стегнами, а потім завмирають на місці і "танцюють" тільки за допомогою долонь.

"Ми з @valeria_dergileva - #танцорыотБога або #танцорыотБлога Коротше, гоу в тік-ток. Там реальна жарішка, як кажуть великі оратори 😆", - підписала відео зірка.

Шанувальники блискавично відреагували на пост Регіни, поставивши менш ніж за 15 хвилин 100 000 "лайків". Більшості незвичайний танець припав до душі, але знайшлися й ті, хто висловив своє "фе".

"Веселі, красиві і танцюєте 🔥!"

"Люблю божевільних🤪))) дівчата ви запалили😁"

"Ну яка ж ти шикарна!😍"

"Ахахаха, довго рухи вчили?"

"Ну таке"

"Дві дурепи"

Раніше ми повідомляли, користувачі "зафукали" новий образ Тодоренко, влаштувавши їй справжнє випробування в коментарях. Так, Регіна поділилася роликом, в якому примірила коротку сріблясто-чорну сукню з блискітками і бахромою. Артистка покрутилася перед камерою, виляючи "п'ятою точкою" і навіть висунула язик, щоб привернути побільше уваги. Але публіка виявилася жорстокою: у співачки розгледіли зайві кілограми.

"Що з талією?"; "Региночка, ти завжди стильно виглядаєш. Це плаття розкішне, але обважнює трохи, виглядає громіздко. Тобі дуже йдуть більш легкі тканини"; "Погладшала"; "Талії немає", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Тодоренко застукали за дивним заняттям разом з колегами