Знаменита українська співачка Настя Каменських показала майстер-клас по схудненню вдома

Після масового закриття суспільно-культурних закладів, зірка не стала сумувати і навіть навпаки - зраділа можливості поспілкуватися з власною аудиторією онлайн. Зірка влаштувала ціле віртуальне тренування з шанувальниками, пише Рoliteka.net.

В цей раз в Instagram на своїй сторінці співачка вирішила провести прямий ефір, під час якого не тільки поспілкувалася з шанувальниками, але ще й показала фанатам вправи, завдяки яким тримає свою фігуру в формі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Причому на початку ролика Настя обурилася поведінкою багатьох українців, які замість того, щоб залишатися вдома, вирішили влаштовувати пікніки на вулиці.

«Треба сидіти вдома. Таким чином ми виженемо цей вірус. І зможемо якомога швидше порадіти настала весни», - зауважила Настя.

Зірка розповіла, що, як і зазвичай, сьогодні прокинулася дуже рано, встигла зробити собі сніданок і підготувала тренування. Перш ніж почати тренування, зірка порадила розім'ятися, щоб не отримати травми.

І тільки після легкої розминки з розігрівають тіло вправами, зірка початку заняття, яке тривало більше сорока хвилин. Також можна помітити, що зрідка зірка переривалася на те, щоб розповісти щось шанувальникам і привітати чоловіка ,який йшов у кімнату займатися англійською.

До цього ми писали, що за словами Каменських, на карантині вдома можна проводити час з користю, тому вона має намір поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі, розповісти про свою музику і поговорити про майбутні музичних композиціях.

«Мені дуже сподобалося проводити з вами час у прямому ефірі! Сподіваюся, вам теж, тому пропоную повторити❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я запрошую вас на мій #NKкарантинник 🏠📱я проведу його на моїй інста-сторінці в прямому ефірі!⠀

Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням. Приготуйте плед, чашечку чаю або келих улюбленого вина!», – написала Каменських під постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я будуууу😍», «Всьо чекаю❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюся. До я спілкуюся через татів телефон. Я тебе лю...💖😘❤️😗».

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