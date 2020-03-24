Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала стильним кадром, зробленим у рамках останньої фотосесії

В цей раз на офіційній фан-сторінки у соціальній мережі Instagram був представлений яскравий кадр, який був знятий, очевидно, під час роботи над одним з кліпів, пише Politeka.

На представленому кадрі в приглушеному неоново-червоному освітленні зірка з'явилася в чуттєвому образі. З яскравим макіяжем на обличчі – блискітками на очах і світлою помадою, акуратною укладанням волосся і червоної кофтою зірка засвітилася з незвичного ракурсу.

Кадр, як і очікувалося, шанувальники оцінили досить позитивно:

«Всім гарного вечора ❤️», «Вже почали приймати🥃🥃 а ви?», «Уууххх👸Дякую🙌», «Спасиб», «Клас😍👍🔥», «Яка гарна🙌🏼😍❤️».

До цього ж зірка вирішила не тільки здивувати новим спортивним нарядом у весняному стилі, але ще й цілим розповіддю про те, як потрібно себе правильно мотивувати.

Схоже, поради зірки і справді працюють, адже вона встигає не тільки брати участь у різних шоу, бути суддею у "Лізі сміху", роз'їжджати по концертах, але ще і проводити час з коханим чоловіком, а також розвивати свій власний магазин.

Так, на сторінці в Instagram Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".

Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.

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