Колишній бойфренд популярної співачки Дженніфер Лопес Девід Круз пішов з життя у віці 51 року

Про це інформує портал TMZ.

За інформацією журналістів, Девід Круз, з яким Дженніфер Лопес зустрічалася майже 10 років, страждав від хвороби серця.

Під час чергової кризи лікарям не вдалося його врятувати.

Інформацію про смерть Девіда Круза журналістам підтвердила його 18-річна кохана Іса.

"Він був добрим і люблячим. Він ніколи ні за що не тримався і завжди був дуже відкритим ... Він був відданим батьком, він допоміг підняти на ноги свого пасинка. Він любив Yankees і Knicks. Він любив ходити зі мною в театр. Найбільше я любила сімейні побачення, коли ми з дітьми кудись вибиралися. Будь-яке наше спілкування він закінчував словами: "Я люблю тебе", - заявила дівчина в коментарі журналістам.

Нагадаємо, що Дженніфер і Девід вчилися разом в одному класі і почали зустрічатися з 15-річного віку. Їх любовні стосунки тривали майже 10 років, і за цей проміжок часу вони встигли побувати на різних світських заходах.

Про теперішнє життя Круза відомо небагато, лише те, що останні роки він працював автомеханіком в Нью-Йорку.

Раніше ми розповідали про те, що Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці зовсім в непривабливому вигляді. 50-річна зірка йшла зі спортзалу в спортивному костюмі. Вона була без макіяжу і укладання. Відразу помітно, що у зірки короткі волосся. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.

Незважаючи на це, Лопес все ще залишається кумиром мільйонів. Взимку вона стала запрошеною зіркою на шоу Супербоула. Це, за словами зірки, найбільше визнання артиста. 50-річна Лопес приділяє багато уваги спорту і тренувань. Тому її фігура виглядає приголомшливо.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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