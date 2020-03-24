37-річна Анжеліка Ревва похвалилася гарячими фото з чоловіком, коміком і співаком Артуром Пирожковим

Як передає Politeka.net, красуня поділилася новими знімками в своєму мікроблозі в Instagram, зробленими під час зйомок останнього кліпу Пирожкова на пісню "Заплутався".

Анжеліка постала в золотистому довгому платті, декольте якого змушує серця битися частіше. А її чоловік Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) хизувався в білому піджаку і чорних сорочці з брюками.

Декором на фотосесії стали численні повітряні кульки і величезні білі пір'їни - а-ля хвости павичів.

"Моя улюблена пісня і найулюбленіший виконавець....💎#запуталсяЯ", - підписала кадри Анжеліка.

Шанувальники кинулися коментувати і нахвалювати парочку.

"Які ж ви кльові 😍👍"

"Дуже красива пара🔥"

"красивущі!!!!😍😍😍нереальні😍"

"Перша фотографія НУ ДУЖЕ КРУТА! Прям, ретрофотографія! Ви обидва унікальні! Круто!"

"Я закохалася в пісню з першого погляду ❤️"

"Яка пристрасть.... Нехай ваше Щастя триває вічно..."

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова здивувала "волохатим" платтям, в якому засвітилася на одному із заходів. Фото з'явилося у неї в Instagram. Дівчина пригорнулася до чоловіка, обидва вони, задоволені, дивилися і посміхалися прямо в об'єктив.

"Класні, друзі ❤️😍"; "Ви виглядаєте як ангели-хранителі один одного… І це – приголомшливе видовище❤️"; "Дуууже красива і щаслива пара😍"; "На вас дуже хочеться довго дивитися. Така гарна пара❤️", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Анжеліка поділилася знімком, зробленим під час заняття йогою. Дівчина постала на килимку, розпластавшись в неймовірній позі. Розтяжці красуні можна позаздрити. Ревва розпустила волосся і нанесла мінімум косметики.

«Амазонка», «Анжеліка, ваш незрівнянний образ настільки, що його можна назвати божественним», «Гарнааа, прям дуже! Суперрр, як 20 років вам», - шанувальники засипали компліментами.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася сімейним фото з підросли дочками: «Татусеві дівчинки».

А ще Politeka писала, що фото Артура Пирожкова до пластики спливли в мережі, хірург розкрив деталі: "Йому не треба було...".