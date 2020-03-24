Відомого артиста Льва Лещенка, який є кращим другом Наташі Корольової, і його дружину госпіталізували в лікарню

Лещенко забрали в лікарню ще 23 березня. Лікарі підозрюють, що у артиста можливо коронавірус, але оцінюють його стан, як стабільний. Співакові зараз 78 років. Інших подробиць поки не надходило. Про це повідомляє Politeka з посиланням на телеграм-канал "База".

Відомо, що Лещенко є хорошим другом української співачки Наташі Корольової. Є багато відео, де сім'ї збираються разом як на свята, так і на офіційні заходи.

Раніше ми повідомляли, що Наташа Корольова здивувала «мультяшною» зовнішністю для нового проекту для дітей.

46-річна російська співачка не так давно запустила новий проект, в рамках якого вона знімає відео з популярними дитячими казками. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Королева стверджує, що її відео сподобалися багатьом, тому тепер вона цікавиться, яку казку їй зняти наступної. Співачка уточнила, що зараз вибирає між «Репкой» і «Червоною Шапочкою».

При цьому на відео Королева приміряла на себе різні Instagram-маски. Перша «додала» співачці великі окуляри, величезні блакитні очі з пишними віями і цікаву дитячу зачіску з «ріжками».

Повідомлялося, що відома українська співачка Наташа Корольова, яка живе і працює в Росії, опублікувала фото з іншою зіркою.

Королева була в чорній сукні з квітковим принтом і глибоким декольте. Наряд затягнув її пишні принади, при цьому з вирізу виглядала лямка з-під нижньої білизни, це вже, можна сказати, зайве.

Яскравий обруч сережки в тон та інші аксесуари доповнили образ зірки.

Наталія ніби присіла на коліна Бабкіної, притянулась до неї, відкрила рот і витягла в руці довгу косу.

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