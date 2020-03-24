Влад Яма несподівано для всіх вирішив змінити імідж і відростити волосся

Відомий український хореограф не перестає дивувати новими витівками. Так, на цей раз Яма несподівано вирішив змінити свою фірмову зачіску у вигляді повністю поголеної голови, і відростити волосся.

Про це свідчить нове фото, яке танцюрист розмістив в розділі Сторіз свого Instagram, передає Politeka. Так, Яма опублікував чорно-біле фото, на якому видно тільки половину його обличчя. При цьому на знімку видно, що на голові хореографа з'явилося зовсім ще коротке волосся.

Сам Яма вирішив прокоментувати знімок.

«Відрощую коси», - з притаманним йому гумором написав танцюрист.

Втім, поки невідомо, чи справді Яма вирішив відрощувати волосся, чи пізніше повернеться до своєї традиційної зачіски.

Шанувальники хореографа не змогли прокоментувати його новий образ, так як в Сторіз не можна залишати коментарі.

До цього ми повідомляли про те, що Яма вирішив показати, як виглядав в молодості.

У розділі Сториз свого Instagram Яма опублікував своє фото, зроблене, судячи з усього, ще в шкільні часи. На ньому майбутній хореограф позує у формі і ще з незайманою шевелюрою на голові. При цьому можна помітити, що брови молодого Ями росли дуже близько одна до одної і практично зустрічалися на переніссі.

«Посміхніться. Не дякуйте», - іронічно підписав знімок Яма.

Втім, трохи пізніше він вирішив показати, що не так вже й сильно змінився за минулі роки. Правда, для цього йому довелося трохи попрацювати над своїм фото. На відредагованому знімку Яма лежить в ліжку. Він змінив собі практично всі риси обличчя, зробивши його майже невпізнанним. Особливо сильно виділяються брови, які танцюрист збільшив і з'єднав разом на переніссі.

«Зараз я теж нічого», - підписав знімок хореограф.

Нагадаємо, Влад Яма з усієї сили притиснувся до гарячої дружині, кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику.

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