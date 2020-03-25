Регіна Тодоренко показала стильний образ під час поїздки і розповіла про те, як проходить її карантин

Як відомо, Тодоренко до останнього фільмувала шоу "П'ятниця" і займалася своїми проектами навіть під час карантину. Сьогодні зірка зазначила, чому продовжує це робити і розповіла про наміри на найближчі робочі дні, пише Рoliteka.net. 

Під стильним знімком, на якому Регіна позувала з блискучим макіяжем і з акуратно укладеним рівними волоссям, зірка висловила стурбованість ситуацією, що склалася. Оскільки їй не хотілося б залишатися в стороні від роботи, вона активно моніторити ЗМІ,  відзначаючи, що раз інформаційне поле продовжує працювати, то все не так погано. 

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«#телИк #інтернет #радіо Поки ще працюють...адже все вищезазначене означає , що ми залишимося в інформаційному полі! Тому я намагаюся бути максимально корисною і знімати найнеобхідніші сюжети ! Розкажіть, ви вже на карантині йди ще працюєте? #coronavirus», - написала Тодоренко.

Ось що відповіли шанувальники:

«Гарна😍🌷», «У нас в місті тільки 1 хворий. І я в декреті все одно як на карантині😂😂 але і в декреті працюю) на удаленке)», «В Україні, це одна з небагатьох сфер, яка працює. Але я б усіх відправила на карантин🤷‍♀️», «Мій ручки🤲», «Працюємо всі. Алтайський край р. Бійськ. Діти на канікулах, потім на дистанційне до 12.04 поки.», «Наша країна вже комендантську годину, так що карантин не прогуляем)».

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. 

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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