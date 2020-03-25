Віка в новому іміджі розповіла, як насправді проводить час на карантині

Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала себе в несподіваному образі з яскравим макіяжем

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія вирішила показати незвичайний кадр, на якому блищала в зухвалому іміджі з новою зачіскою. Зірка вирішила поекспериментувати зі стилем і заплела довгі локони новим образом, повідомляє Politeka.

На знімку співачка з'явилася з досить помітним і нафарбованим з ацентом на очі, які вдало підкреслені блискучими блакитними тінями. Але головну увагу до фото приверта саме зачіска співачки в поєднанні з майкою чорного кольору в білу смужку.

В підпису артистка вирішила поговорити про карантин і проблеми "відкладати важливе на потім":

«Вітаю усіх, хто заглянув!🖖🏻😍 Як в наш час у вас справи з відкладанням корисного на потім? 🤦🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

чи Знайома вам така ситуація🙃. Замість важливих справ, які мають для нас сенс, займаєшся чимось несуттєвим: нескінченно дивишся серіал 📺🍿, поливаючи квіти часто🌸🌺🌼, витрачаєш час в соцмережах📲, їж🥞🍗🥩🍔🍧(навіть якщо не голодний), робиш повторну прибирання🧹🧺, безцільно слоняешься по квартирі або просто «плюешь в стелю». 😂😂😂

Давайте ми виберемо кілька справ, які хотілося б здійснити найближчим часом під час карантину і запишемо ✍🏻 їх в блокнот📝. І, щоб не лінь перемогла нас, не відкладаючи все на невизначений термін, ми зробимо міні-крок у цей же день 👣👆🏻😍. Психологічно легше що-небудь починати, якщо робити це потрібно не з нуля👌🏻, а спираючись на якісь заготовки.🔜 ✔️Напишіть собі девіз «Просто зроби це» і почніть зі складання детального плану. (Я так роблю) Дійте! ✌🏻😃✌🏻#простосделайэто», – написала Вікторія під новим фото.

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як забавного, але наочного прикладу Вікторія показала, як можна присідати правильно і з обважнювачем. В якості свого помічника Віка вибрала велику банку, про яку також встигла пожартувати у своїх Сториз.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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