Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала ранкову зарядку в Instagram

На кадрі Нікітіна позує в чорному топі і коротких шортиках. Вона стоїть навпроти стіни і робить зарядку на камеру, яку показала в прямому ефірі, щоб підтримати людей на карантині. Як можна припустити, займалися вправами фанати разом з Катериною в 10 ранку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку.

"Спасибі всім! Вас сьогодні було більше і це кайф", - написала Нікітіна.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала шанувальників.

Розкішна білявка влаштувала танці перед дзеркалом. Руху артистка виробляла під одну з реп-композицій, а в цей час її знімав молодший брат.

Красуня спочатку танцювала в плетеному сукню. Дівчина розважалася, рухаючи головою і п'ятою точкою.

Після цього Катерина змінилася з братом одягом. На хлопчика налізла сукню, а ось актриса не змогла натягнути шорти хлопчика.

В результаті дівчина з'явилася перед передплатниками у блакитній футболці, трусиках, і так і не натягнутих шортах.

Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру

А ще Politekaa писала, що блондинка з "Кварталу 95" розтягнулася в шпагаті заради пікантних кадрів

Також Politeka повідомляла, що блондинка з Кварталу 95 задерла ногу і показала, як розважається в душі



