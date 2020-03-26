Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала ранкову зарядку в Instagram
На кадрі Нікітіна позує в чорному топі і коротких шортиках. Вона стоїть навпроти стіни і робить зарядку на камеру, яку показала в прямому ефірі, щоб підтримати людей на карантині. Як можна припустити, займалися вправами фанати разом з Катериною в 10 ранку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку.
"Спасибі всім! Вас сьогодні було більше і це кайф", - написала Нікітіна.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", здивувала шанувальників.
Розкішна білявка влаштувала танці перед дзеркалом. Руху артистка виробляла під одну з реп-композицій, а в цей час її знімав молодший брат.
Красуня спочатку танцювала в плетеному сукню. Дівчина розважалася, рухаючи головою і п'ятою точкою.
Після цього Катерина змінилася з братом одягом. На хлопчика налізла сукню, а ось актриса не змогла натягнути шорти хлопчика.
В результаті дівчина з'явилася перед передплатниками у блакитній футболці, трусиках, і так і не натягнутих шортах.
Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру
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