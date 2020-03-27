Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала незвичайний відпочинок на Журавлівському водосховищі під час карантину

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія вирішила показати серію яскравих фото з відпочинку біля річки, на яких вирішили помилуватися природою під час заходу, повідомляє Politeka.

На час карантину Вікторія вирішила залишитися разом з родиною і приїхала до Харкова, звідки активно публікує фото з дому разом з племінницею, яку часто балує. Також зірка не боїться виходити на вулицю, щоб влаштувати тренування на майданчиках, а сьогодні представила кадри з відпочинку біля річки.

«Мої дорогі, що змушує вас посміхатися😄? Ми вже кілька днів поспіль виїжджаємо від всіх далеко та єдині наші друзі - це очерети та річка ❤️🥰», – написала зірка.

Шанувальники тут же відповіли:

«Природна, приємна 🌹», «Яка гарненька 👌😍ТАКА МИЛА🤗», «Дуже красиві фотографії ❤️», «У мене викликає приємну посмішку колекція фотографій милої дівчини з шикарним букетом очеретів це красиво», «Вау з розуму зійти який гарний милий ангел! Нам Марсіанам подобатися розумниця ти 😍😍😍😍», «Мій котик і діти)❤️», «Вікторія,чудово виглядаєш ❤️😍👍Без макіяжу........».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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