Старший син голлівудської актриси Анджеліни Джолі змушений був покинути Південну Корею через пандемію коронавіруса
Як стало відомо, 18-річний Меддокс постраждав через коронавірус і змушений був припинити навчання за кордоном. Він повернувся до США, що принесло велику радість його матері. Хлопець повернувся додому і знову живе в будинку Джолі. Тепер зірка світиться від щастя, адже її улюблений син вдома. Раніше вона неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що плакала через розлуку з сином і сильно переживала через його від'їзд.
Нагадаємо, що Меддокс вивчає біотехнології в університеті Сеула. Через коронавірус університет закрили, а всіх студентів відпустили додому. Як повідомляє People Magazine, хлопець витратить вимушені канікули на вивчення корейської та російської мов. До речі, діти зірки ніколи не ходили в школу. Всі вони через часті подорожі знаходяться на домашньому навчанні.
До речі, Меддокс досі не спілкується з Бредом Піттом, хоч актор не раз намагався помиритися з ним. Відомо, що їхня сварка відбулася під час перельоту на приватному літаку. Саме після цього інциденту Джолі подала на розлучення з чоловіком.
Юрій Бутусов розбився в ДТП, перші подробиці: "поспішав на ефір і..."
Дострокове скасування карантину в Україні: Кабмін назвав головну умову, «якщо це станеться...»
"Дорогі папуаси": Олена Зеленська звернулася до українців і нарвалася на скандал
Роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені: "Нічого собі!"
Меддокс – перший син Анджеліни Джолі. Вона всиновила його в Камбоджі, де знімалася у фільмі «Лара Крофт». Пізніше Джолі всиновила ще двох дітей, а також народила трьох дітей Бреду Пітту.
Нагадаємо, що у мережу злили фото дочки Джолі та Пітта після операції: «Шкода дивитися...».
Як повідомляла Politeka, Джолі вразила щедрістю, подарувавши чужим дітям мільйон доларів: "Подбала про...".
Також Politeka писала, що Джолі поставила Пітту умову через Еністон: «Зірка вимагала...».