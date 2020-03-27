Старший син голлівудської актриси Анджеліни Джолі змушений був покинути Південну Корею через пандемію коронавіруса

Як стало відомо, 18-річний Меддокс постраждав через коронавірус і змушений був припинити навчання за кордоном. Він повернувся до США, що принесло велику радість його матері. Хлопець повернувся додому і знову живе в будинку Джолі. Тепер зірка світиться від щастя, адже її улюблений син вдома. Раніше вона неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що плакала через розлуку з сином і сильно переживала через його від'їзд.

Нагадаємо, що Меддокс вивчає біотехнології в університеті Сеула. Через коронавірус університет закрили, а всіх студентів відпустили додому. Як повідомляє People Magazine, хлопець витратить вимушені канікули на вивчення корейської та російської мов. До речі, діти зірки ніколи не ходили в школу. Всі вони через часті подорожі знаходяться на домашньому навчанні.

До речі, Меддокс досі не спілкується з Бредом Піттом, хоч актор не раз намагався помиритися з ним. Відомо, що їхня сварка відбулася під час перельоту на приватному літаку. Саме після цього інциденту Джолі подала на розлучення з чоловіком.

Меддокс – перший син Анджеліни Джолі. Вона всиновила його в Камбоджі, де знімалася у фільмі «Лара Крофт». Пізніше Джолі всиновила ще двох дітей, а також народила трьох дітей Бреду Пітту.

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