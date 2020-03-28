Українська артистка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, поділилася своїми думками з приводу відомого фільму

Блондинка опубликвала пост з досить сміливим фото, пише Politeka.net.

На знімку співачка позувала у білій блузі з великими рукавами. Наряд мав великий виріз і з нього визирали груди. Також блискучий пояс підкреслив тонку талію української знаменитості.

Латексні штани підкреслили пружну п'яту точку і стрункі ніжки артистки.

В руках зірка тримала надкушене яблуко.

Камалія розпустила довге волосся і подивилася в камеру. Макіяж був зроблений з акцентом на яскраві губи.

В пості зірка розповіла про фільм «Маленькі жінки» Грети Гервіг, в якому показано, що "деякі історії дійсно вічні".

"За задумом Гервиг, улюблена історія сестер - чотирьох молодих жінок, кожна з яких сповнена рішучості жити своїм життям - є вічною і своєчасною", - написала артистка.

За три години пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів:

"Красуня", "Шикарна!😍😍😍", "Красуня", "Цей фільм можна подивитися тільки нелегально в інтернеті і не в якості", "Симпатична", "Дякую!!! Як раз сьогодні теж думала подивитися цей фільм🙂 Ви, як завжди, прекрасні!!! 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Камалія розповіла, що стала жертвою злодіїв в одному з торгових центрів Києва.

За словами Камалії у неї витягли iPhone Pro Max. На жаль, за гарячими слідами злодійку зловити не вдалося.

Зірка зізналася, що її найбільше засмутила втрата фото, які вона не встигла зберегти "в хмарі".

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