Відома українська співачка Анна Седокова показала гарячі кадри в Instagram

На першому фото Седокова позує в салатовій піжамі. Образ вона доповнила блискучими очками і прикрасою на шиї. Волосся у Анни були розпущені. На іншому фото вона вже лежить у ванній в мереживний одязі. Як можна помітити, білизни під пікантним нарядом неї виявилося. Співачка позувала у ванній, а на ще одному кадрі - сиділа на ній. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити понад 13 тисяч лайків за годину і написали безліч коментарів:

"Боже мій, я закохалася", "Скільки салатовий буде коштувати?", "Супер, головне, щоб тканини натуральні були!!", "Так і народжуваність різко підвищиться з урахуванням карантину", "А хіба поруч з тобою було холодно? Сумніваюся", "Ну навіть сонце тьмяніє перед цією красою", "Тобі йде! Навіть біжить!)", "Завжди симпатизувала. Але, переконалася, що безпринципна ти баба. Ні одному чоловікові, який поважає себе така точно не потрібна".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова влаштувала стильну зйомку зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой на спортивному майданчику.

Сьогодні співачка вирішила влаштувати зйомки прямо на спортмайданчику, показавши, як її коханий Яніс піднімає її до баскетбольного кільця, немов пушинку і дбайливо відпускає. Сама Ганна забавно позувала у висить положенні і навіть залишилася з однією рукою триматися за кільце, щоб кадри вийшли більш провокаційними.

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А ще Politeka писала, що Сєдокова похизувалася мереживною білизною перед молодим коханцем

Також Politeka повідомляла, що Седокова шокувала "подружками" на камеру в мереживах, кадри вражають



