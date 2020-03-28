Коронавирус, який накрив практично весь світ, не обходить стороною не тільки простих смертних, але також не шкодує багатих і знаменитих

Так, про те, що заразився коронавірусом, повідомив британський бізнесмен, нащадок царської династії Романових і зірка другого сезону шоу «Холостяк» Френсіс Метью, передає «КП» в Україні».

За словами чоловіка, симптоми захворювання, які він відчув 17 березня, були далеко не з приємних.

«Коли я був на роботі, у мене почало тиснути в грудях і був серйозний занепад сил. Я намагався лягти спати і задихався. Також сильно боліла голова, а на другий день я перестав відчувати смак і запах. Пізніше з'явився кашель, який був благословенням, тому що від нього стало легше дихати. Через півтора дня це минуло, але знову стало боляче робити глибокий вдих. Я втратив відчуття смаку і нюху на другий день», – розповів він.

Чоловік одразу ж самоізолювалося. Він не виходив на вулицю. Н сьомий день стан почав покращуватися, з'явилися сили. Проте на даний момент він ще продовжує відновлення.

Під час самоізоляції Метью спілкувався з друзями онлайн, читав книги, дивився серіали, грав у комп'ютерні ігри.

За словами чоловіка, вірус він, найімовірніше, підхопив в тренажерному залі, оскільки нездужання і слабкість відчув після одного із занять. Він також зізнався, що його дівчина, котраживе в Парижі, також захворіла на коронавірус, однак підхопила його не від коханого. Дівчина вже йде на поправку, хоча спочатку вона почувала себе набагато гірше, ніж Метью.

У шоу «Холостяк» Френсіс Метью вибрав дівчину із Запоріжжя Олену Ряснову. Пара була разом півроку, проте все одно розлучилася. Як пояснив британець, вони «більше друзі», а Олена хоч і готова була боротися за стосунки, але зізналася, що зусиль однієї людини недостатньо.

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