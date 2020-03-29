Що не день, то скандал

Сьогодні, щоб привернути увагу громадськості, потрібно вміти епатувати, кидати виклик системі і усталеним рамкам

Багато зірок шоу-бізнесу саме це і роблять, а деякі люблять привертати увагу скандалами та різними витівками. Politeka згадала найепатажніших зірок, про яких не перестають говорити ЗМІ, незважаючи на те, що їх недолюблюють мільйони.

Одна з найбільш дивних зірок російського шоу-бізнесу – це Анастасія Волочкова. Вона не соромиться бути безглуздою, регулярно викладає в мережу свій знаменитий шпагат і квіти від шанувальника. Незважаючи на те, що над нею насміхаються колеги і росіяни, Волочкова не перестає дивувати шанувальників зухвалими витівками.

Одна з найбільш затятих ненавистниц Волочкової – її колишня подруга, телеведуча Ксенія Собчак. Вона не упускає можливості, щоб познущатися над зіркою балету.

Нещодавно вона навіть спробувала записати з Волочковою інтерв'ю, яке закінчилося скандалом і взаємними звинуваченнями. Собчак теж любить епатувати публіку своїми заявами і витівками.

Поп-король Філіп Кіркоров відомий своєю любов'ю до яскравих убрань і надзвичайних вчинків. Від його костюмів неможливо відвести погляд. Останнім часом артист використовує будь-який привід, щоб про нього говорили, намагається бути в тренді.

Чоловік Наташі Корольової незважаючи на зрілий вік продовжує епатувати публіку відвертими знімками. Він регулярно ділиться фотографіями, на яких позує голим. Ймовірно, професія зобов'язує.

Нагадаємо, що вагітна Ксенія Собчак їсть устриць, поки Віторган благає про фінансову допомогу: "Будьте небайдужі!".

Як повідомляла Politeka, мокра Волочкова показала, в якому вигляді ходить перед нареченим: "Запропонуйте коханим...".

Також Politeka писала, що Кіркорова з розкішною блондинкою зняли в самий пікантний момент: «От негідник!».