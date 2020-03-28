Відома співачка Тіна Кароль показала фігуру в чорному оксамитовому платті, здивувавши витонченим новим іміджем

Артистка активно веде соціальну мережу після введення карантину. Співачка продовжує займатися новим альбомом, відпочивати разом з сином, а також розповідати про те, як проходять будні в цілому, повідомляє Politeka.

При цьому на офіційному фан-акаунті Тіни з'явився стильний кадр під час якого вона позувала з колегою. На знімку Тіна позувала в акуратному оксамитовому вбранні з глибоким декольте і спущеними бретельками. Облягає її фігуру тканина дуже вдало підкреслила стрункі форми співачки.

Шанувальники відразу ж почали коментувати побачене, а також нахвалювати новий образ Тіни, який їм припав до душі:

«Богиня💖», «Поруч», «Офігенна 🔥👍», «А хто раз 😍😍😍😍😮😮», «Добре😻😻», – відповіли коментатори.

Раніше зірка показала на серії кадрів заняття біля вікна в спортзалі. Одягнена Тіна в стильний комбінезон з пікантною сітчастої вставкою в зоні декольте і прозорою спиною. Сам костюм бордового відтінку. Волосся зірка зібрані в недбалий пучок, а доповнила образ світлими кросівками.

Під час занять можна помітити, що Тіна обира не тільки силові вправи, але ще і йогу. Зірка представила кілька провокаційних поз під час розтяжки.

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Каждень дня – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – написала поруч з роликом артистка.

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