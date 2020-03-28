Відома українська співачка Світлана Лобода показала нове фото в Instagram, розкривши подробиці госпіталізації Ліндеманна

Вчора стало відомо, що знаменитий фронтмен німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн був госпіталізований в берлінську лікарню. Чоловіка, якому приписують роман зі Світланою Лободою, нібито відправили на карантин. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

За даними ЗМІ, у Ліндеманна діагностували пневмонію, тож його помістили в реанімацію, а також тест на коронавірус виявився позитивним. Однак, сьогодні Світлана, у слід за офіційним оголошенням, розкрила правду про те, що трапилося з Линдеманном.

Так, в офіційній заяві сказано, що тест музиканта на COVID-19 виявився негативним. А сам він відправився в лікарню після того, як був оглянутий лікарем групи.

Також зазначається, що Ліндеманн дійсно потрапив в лікарню осмотрла і провів ніч у палаті інтенсивної терапії. Після цього самопочуття зірки покращився, і його перевели в інше відділення.

Зазначимо, день тому Тілль Ліндеманн опублікував фотографію з Чорнобиля. Схоже, артист був там на екскурсії, коли прилітав в Україну. 6 березня Тілль виступав зі своїм проектом Lindemann в Києві.

Нагадаємо, що музиканту приписують роман з співачкою Світланою Лободою. Його вважають батьком її дочки Тільди.

Після новини про можливе захворювання Тілля зірка також представиластилньый кадр, під яким порадила всім берегти себе:

"Ще до оголошення пандемії я скасувала всі зустрічі, виступи та будь-які контакти , пішовши в самоізоляцію з доньками і нянею. І я закликаю всіх моїх шанувальників наслідувати мій приклад. Ми несемо відповідальність один за одного, Це треба розуміти. Давайте берегти один одного, будь ласка", - написала Лобода.

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