Популярна українська співачка Світлана Тарабарова знайшла вихід зі складної ситуації з карантином

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Артистка опублікувала звернення до прихильників, в якому повідомила, що записала перший в історії кліп онлайн. Відео на пісню «Найкрасивіша. NO STRESS» Світлана знімала сама, а її команда віддалено монтувала його.

«Ми відзняли перший відеокліп не порушуючи вимог карантину! Проста, на перший погляд, ідея вимагала ретельної підготовки - ми годинами online обговорювали образи і мейк, повторювали танцювальні рухи, вибирали локації і ракурси зйомок, консультувалися, як краще виставити світло», - зізналася Тарабарова.

За її словами, реалізувати ідею їй допомогла режисер Інна Грабар. Монтаж відео, пост-продакшн і кольоро-корекція відео зараз проводиться дистанційно.

За день анонс кліпу Тарабарової подивилися понад 20,7 тисяч разів. Шанувальники у захваті від пісні і задумки співачки.

«Офігенна», «Пісня прооосто вогонь. Весь ранок на повторі. Справжня музична бомба», «Аааа, Світла, це бомба-хитяря. Спасибі за те, що мотивуєш нас в такий непростий для всієї країни час! Обов'язково буду танцювати під цю пісню! Юххууу!», «Пісня дійсно класна.. Відірватися не можу. Спасибі за прекрасний карантин», «Пісня супееер, я тільки подивилася відразу пішли мурашки по тілу)», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тарабарова спустила спідницю і показала соковиті черешеньки: «Тигриця».

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