Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав домашнє відео в Instagram

На відео самого Сергія не видно, тільки маленькі дітки. Старший син Микита вчить сестру Анну правильно називати своє ім'я. Хлопці сиділи на підлозі біля дитячого столика для годування. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Такі великі. старший вчить розмовляти молодшу!! бережіть сім'ї! Залишайтеся вдома в ці складні, небезпечні для здоров'я дні!", - написав Лазарєв під відео.

Фанати не змогли залишити коментарі під роликом, так як Сергій вимкнув коментарі під ним. Відео користувачі подивилися понад 250 тисяч разів.

Раніше ми повідомляли, що російський співак Сергій Лазарєв поскаржився шанувальникам на карантинні заходи.

«Обмеження, пов'язані з карантином, зупинили всю артистичну життя... скасувалися поїздки, концерти, зйомки, спектаклі, гастролі на невизначений час... ніхто не розуміє «коли» вже можна щось планувати, адже наша артистична життя розпланована на рік вперед», - зазначив Він.

Він додав, що всі його плани рухнули, але здоров'я для нього понад усе!

На фотографії, яку артист супроводив пост, він стоїть у білій футболці з глибоким вирізом, який оголює груди.

Нагадаємо, "беременная" коханка Лазарєва розставила всі крапки

А ще Politeka писала, що коханка Лазарєва не втрималася і показала справжнє обличчя без фотошопу

Також Politeka повідомляла, що коханка Лазарєва плюнула на все і розповіла про гучний розрив



