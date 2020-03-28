Популярна українська співачка Злата Огнєвич спробувала себе в новому апмплуа, а результатами експерименту поділилася з шанувальниками

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує в світлому жакеті і спідниці за вчительським столом, на якому стоять пляшки з рідинами й обладнання для проведення хімічних дослідів, передає Politeka.

У руках зірка тримає дві пробірки, а позаду у неї дошка з темою заняття. Всім своїм виглядом дівчина демонструє суворість і зосередженість. Немає сумніву, що така вчителька змогла б прищепити школярам любов до свого предмету, хоча сама Злата зізналася, що хімію в школі не любила.

«Урок хімії 🙌🏾 «Спирти та феноли» ❗️Актуальна тема в наших реаліях 😂 В школі, на уроках хімії, я читала Толкіна і Стругацьких під партою .... 🤦🏻♀️🤷🏻♀️ Ностальгії за школою не маю через буллінг, а от вчителів своїх дуже любила! Вони були, як старі добрі друзі, які бажають найкращого ♥ ️ Зараз вчителі, учні та батьки 🙌🏾 отримують колосальне навантаження! Сил Вам і витримки!», – підписала фото артистка.

«Красуня👑🌻🌻🌻🌞», «Щось на урок захотілося :)», «Дівчино, де ваша марлева пов'язка в лабораторії?», «Тобі йдуть всі ці штучки 💕😘», «Так можна й антивірус придумати… бачу, дози вже придумані))», – пишуть користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Злата Огнєвич постала перед підписниками в топі на тонких бретельках, який оголив її живіт і тонку талію. Образ доповнили різні прикраси.

Знаменитість вразила ідеальною фігурою і своїм кокетством. Злата посміхнулася, і, відкривши рот, висунула язика. Виглядала вона неймовірно.

До того ж зовсім недавно співачка змінила зачіску, і зараз можна помітити її якусь зухвалість.

"Ось моя відповідь про продовження карантину😛😛😛!))) Спасибі за можливість виспатися на рік уперед, тому що потім буде багато концертів і наших з ВАМИ зустрічей! ♥ ️ Тримайтеся і будьте сильними, будь ласка!!!", - підписала знімок красуня.

Нагадаємо, що співачка Злата Огнєвич зізналася, що пов'язує її з Ляшком: "Фантастичний".

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