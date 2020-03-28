Продюсер Потап (Олексій Потапенко) і дочка Євгена Кошового Варвара станцювали разом

На ролику Потап позує в капелюсі, окулярах, штанях в горошок і футболці з написом "Пузо"ю Поруч стояла Варвара Кошова, яка була в чорних штанах і куртці. Зірки були десь у приватному секторі, на тлі можна побачити паркан, а за ним лінію електропередач. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Євгена Кошового, який опублікував відео.

Фанати встигли подивитися ролик більше 130 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Крута футболка", "Карантин, зате більше часу проводимо з сім'єю, а футболка правда бомбезний", "Хто підкаже , що за трек !?", "Як же вона виросла".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських показала веселе відео з чоловіком Олексієм Потапенко (Потап) в Instagram.

На ролику Настя і Олексій вибирають фільм, який подивитися. Каменських постійно просить прогорнути далі вибір, а Потапенко все більше злиться. В кінцевому підсумку він кидає в дружину пультом, а вона прикривається подушкою від нього.

"отже, Признавайтесь, у кого так само проходить вибір фільму, як у нас на відео з Потапом.

Нагадаємо, Каменських розкрила секрети щасливого життя з Потапом

А ще Politeka писала, що Кошовий із «Кварталу 95» оголився перед Могилевської, видовище не для слабкодухих

Також Politeka повідомляла, що Потап засмущал каверзними питаннями Дорофєєву і Позитиву



