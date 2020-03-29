Популярна українська актриса і телеведуча Х-Фактора Даша Трегубова похвалилася спокусливим знімком
Як повідомляє Politeka.net, Даша Трегубова вміє носити ефектні вбрання і демонструє це реглярно не тільки під час світських виходів, але і в ефірах "Х-фактор", де вона працює в якості ведучої.
Яскрава і неймовірно талановита Даша Трегубова нещодавно відзначила своє 40-річчя. За останній час їй вдалося домогтися неймовірних кар'єрних висот. Вона встигла знятися у багатьох кінострічках і серіалах, стати ведучою популярного у всьому світі проекту "Х-фактор".
Роздягнена Белла Хадід без сорому блиснула своїми принадами, Дженнер позаздрила: «Королева»
Онука Ротару без штанів влаштувала брудні танці, кадри вражають: "Поки не бачить бабуся?"
Українці масово втекли з карантину, скандальні подробиці та кадри: "У Києві, Одесі та..."
Мер'єм Узерлі видала інтимну таємницю серіалу «Величне століття»: «У сценах з поцілунками...»
На своїй сторінці в мережі Instagram вона подякувала шанувальникам за привітання, опублікувавши спокусливе фото.
На знімку Даша з'явилася в шовковій сукні темного відтінку з глибоким декольте, яке підкреслило витончену фігуру дівчини. Образ вона підкреслила довгими сріблястими сережками. Макіяж телеведуча обрала – яскравий з акцентом на чарівні очі. Волосся укладене у вигляді м'яких локонів. Фото зроблено в чорно-білих тонах, що додає йому якогось загадкового і мистичного блиску.
Фолловери почали обсипати Дашу всілякими компліментами і висловлювати захоплення її красою. Крім того, вони поспішили привітати дівчину з Днем народження.
"Красуня", "Обожнюю❤️", "Даша, виглядаєте чудово! Приголомшливе фото 💪 краса зашкалює 😎🤗", "Дарина, Ви приречені на компліменти і теплі побажання 🤗💐❤️", "З Днем Народження! 👏Ви як завжди прекрасні!", "Просто бомба!)❤️❤️❤️🔥".
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».
Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.
Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживній боді виставила напоказ розкішне тіло: «До чого ж гарна!».