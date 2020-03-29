Популярна українська актриса і телеведуча Х-Фактора Даша Трегубова похвалилася спокусливим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Даша Трегубова вміє носити ефектні вбрання і демонструє це реглярно не тільки під час світських виходів, але і в ефірах "Х-фактор", де вона працює в якості ведучої.

Яскрава і неймовірно талановита Даша Трегубова нещодавно відзначила своє 40-річчя. За останній час їй вдалося домогтися неймовірних кар'єрних висот. Вона встигла знятися у багатьох кінострічках і серіалах, стати ведучою популярного у всьому світі проекту "Х-фактор".

На своїй сторінці в мережі Instagram вона подякувала шанувальникам за привітання, опублікувавши спокусливе фото.

На знімку Даша з'явилася в шовковій сукні темного відтінку з глибоким декольте, яке підкреслило витончену фігуру дівчини. Образ вона підкреслила довгими сріблястими сережками. Макіяж телеведуча обрала – яскравий з акцентом на чарівні очі. Волосся укладене у вигляді м'яких локонів. Фото зроблено в чорно-білих тонах, що додає йому якогось загадкового і мистичного блиску.

Фолловери почали обсипати Дашу всілякими компліментами і висловлювати захоплення її красою. Крім того, вони поспішили привітати дівчину з Днем народження.

"Красуня", "Обожнюю❤️", "Даша, виглядаєте чудово! Приголомшливе фото 💪 краса зашкалює 😎🤗", "Дарина, Ви приречені на компліменти і теплі побажання 🤗💐❤️", "З Днем Народження! 👏Ви як завжди прекрасні!", "Просто бомба!)❤️❤️❤️🔥".

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