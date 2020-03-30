Деякі користувачі мережі стали обговорювати старе фото королеви Єлизавети II та її правнучки Шарлотти

Є люди, яким здається очевидною схожість маленької королеви з дочкою принца Вільяма і герцогині Кейт Міддлтон, пише Рoliteka.net.

В одній з російськомовних груп вирішили поцікавитися, як вважають підписники: чи дійсно, Шарлотта схожа на свою прабабусю.

"ФОТО ДНЯ😍 В Мережі порівнюють принцесу Шарлотту з Єлизаветою II! Як вважаєш, схожі?", - написали автори посту.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Сподіваюся, все-таки їй більше пощастить, Єлизавета так не особливо красунею була в молодості, ось бабусею їй пасує бути", "Дуже схожі", "Ніііі", "Копія", "так", "Так, Шарлотта на прабабусю, старший на Вільяма і молодший на Кейт", "Одне обличчя", "А мені здається дуже схожі !", "Нічого спільного", "В будь-якому випадку кров то одна, в чомусь і схожі", "Схожі, як я і Сусідка, як сфінкс і британець і...", "Вона схожа на принцесу Анну в дитинстві", "Ні", "Схожі, дуже. Це було видно навіть на перших опублікованих після народження Шарлотти фото", "Не схожі!", "Схожі", "Ні.", "Так", "Одне обличчя!", "дуже", "Брат більше схожий", "На цьому фото ні , а ось Англійська преса робила порівняння у них знайшлося більше порівняння і доказів що Мала вилита Єлизавета II . Хіба має значення ? Аби здорова була!", "Такі милі і впевнені, читача в погляді!!", "Дуже схожі!", "Ні! Вона схожа на батька, Принца Вільяма. Його фотографія в дитинстві це копія Шарлотти. А він схожий на принцесу Діану", "Так, вилита бабуся прям😂", - написали користувачі мережі.

Як бачимо думки в коментарях розійшлися: одні впевнені, що внучка схожа на королеву, а інші, навпаки, заперечують цей факт.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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