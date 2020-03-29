34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", запаморочила голову тисячам фанатів відвертим фото

Як передає Politeka.net, артистка поділилася новим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала без одягу. Дівчина застигла навшпиньки в купальнику білого кольору.

Котова позувала поруч з басейном, піднявши обидві руки вгору і "погравши" з довгим волоссям. Співачка ніби зніяковіло опустила погляд вниз, при цьому красуня показала привабливі форми. Від виду на зону декольте можна втратити дар мови.

Тетяна вирішила розповісти шанувальникам, навіщо їй знадобилося голодування. Дівчина зазначила, що займалася цим під наглядом фахівців. Голодування пішло їй на користь, адже, як розповіла сама зірка, вона відчуває себе чудово.

"Чому я голодую! До цих пір багато хто запитує мене, навіщо мені це було потрібно і які результати. Відмова від їжі дозволяє органам, в першу чергу, травному тракту, відпочити і позбавитися від зайвого і шкідливого... Багато енергії і сил з'явилося, хоч і були напади меланхолії, головні болі і бажання з'їсти кабана моментами. Але так влаштована наша психіка. Через три дні - їсти не хотілося зовсім, хотілося рухатися, бігати і літати", - поділилася Котова.

Шанувальники кинулися коментувати пост знаменитості: не всі залишилися в захваті від затії з голодуванням, а деякі зазначили, що Тетяна і так чудова - худение, мовляв, ні до чого.

"Прикол в тому, що ці шлаки ніхто і ніколи не бачив"

"Не треба худнути. Се*с бомба🔥😍"

"Я не сумніваюся що там у тебе красиво , це тому що ти сама така красотуля просто диво 👍"

"Божественна!❤️"

"Тетяна класно виглядаєш😍❤️"

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра потрапила в клініку і зважилася на визнання

А ще Politeka писала, що роздягнена екс-ВІА Гра побешкетувала із подругою в ліжку