57-річна актриса Людмила Артем'єва, яка стала мегапопулярною після ролі Ольги Ковальової в серіалі "Свати", перервала мовчання і розповіла про свою героїню

Як передає Politeka.net, артистка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram.

У підписі під одним з них Артем'єва охарактеризувала Ковальову, як жінку-загадку.

"Ольга Миколаївна, насправді, з кожним сезоном серіалу для мене загадка. Що це за жінка така? Що крутить, мутить, крутить — приголомшливо!

З одного боку можна її назвати такий сонячною дурепою, це теж стосується до неї. З іншого боку — розумниця неймовірна. З одного боку, і терпіння в ній, і такт, і інтелігентність, але раптом як витворить...", - поділилася актриса.

Шанувальники повністю погодилися зі словами свого кумира і в черговий раз почали захоплюватися акторським талантом Артем'євої. Деяких її пост обнадіяв, що, можливо, актриса повернеться до серіалу. Справа в тому, що Артем'єва не брала участі у зйомках нових епізодів сьомого сезону, тому поповзли чутки, що вона покинула телешоу. Її колега зі "Сватів" Тетяна Кравченко зазначала, що причиною відходу могло стати фінансове питання. Щоправда, офіційно це не було підтверджено.

"Це правда, а в купі просто супер жінка і такою її зробили Ви... Талант, чарівність... неймовірно!"; "найкраща акторка , обожнюю серіал «Свати» 😍 чекаємо Свати 7 ♥️"; "Жінка загадка ❤️❤️❤️"; "Це натяк на те, що ви все таки в Сватах будете? 😀"; "Приголомшлива актриса. Обличчя говорить саме за себе - Слова зайві. Розумничка. Обожнюю "Сватів"; "Людмила, ви правильно сказали, що з кожним сезоном Ольга Миколаївна це людина загадка. Це улюблений мій герой в сватах. Коли мені стає сумно я вмикаю "Свати" і настрій піднімається аж на 200%"; "Але ви так її зіграли,що вона стала улюбленою героїнею,в цьому мабуть і є особливий талант актриси,хоча мені подобаються всі ваші ролі,ви посправжньому народна", - писали в коментарях.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.