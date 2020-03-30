Відома співачка Світлана Лобода показала яскраві кадри з останнього концерту, на якому з'явилася відразу в кількох образах

В цей раз знаменита артистка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram серію фото з концерту, на якому приміряла три досить яскравих онаряда, повідомляє Politeka.

Зазначимо, знімками з концерту Світлана ділиться фактично кожен день, після того, як вона з двома дочками вирушила на вимушений карантин і вже досить давно перебуває з ними вдома.

Схоже, неопублікованих раніше кадрів у епатажної зірки дуже багато. В цей раз Світлана показала, як приміряла на себе спокусливий костюм, повністю розшитий чорними паєтками. У ньому вона з'явилася на знімку, де без збентеження посвітила п'ятою точкою, виконуючи знамениті "п'яні" танці, як їх називає сама співачка.

Також Лобода з'явилася в стильному білому костюмі з різними блискучими вставками і глибоким декольте. Наспівуючи свою пісню, вона позувала з сигаретою в руках. Не менш привабливим виявився кадр, на якому Світлана в золотій сукні з пікантними вирізами на стегнах посвітила формами без білизни.

Також знаменита артистка показала себе в яскравому вигляді під час відпочинку на курорті разом з молодшою дочкою Тільда.Щаслива Лобода в довгій сукні тримала на руках Тільду і позувала на тлі яскравого виду курорту:

«Поїздки 2019, вони були такими насиченими , такими барвистими.... і адже це було зовсім недавно.... пальми, океан, сонце і свобода ..... сидимо вдома з дівчатками , обідаємо , і віримо, що все ще буде ❤️», - написала Лобода.

Ось що відповіли шанувальники:

«Скоро все закінчиться) І будуть нові поїздки, ще кращі емоції🔥», «Bon appetit ❤️», «Звичайно і дуже скоро! Якщо ще все дотримуватися правил карантину будуть!🔥», «Звичайно буде. Треба вірити,а інакше як жити», «Красуня така 😍😍😍😍☺️», «Все ще попереду😻», «Яка Тіля маленька і мила🔥❤️😍», «Звичайно, все ще буде ❤️😍».

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