Онука Алли Пугачової і дочка Христини Орбакайте сьогодні, 30 березня, святкує свій День народження, їй виповнюється 8 років

У цьому році у Клавдії Земцової не буде шикарного свята. Іменинниця разом з мамою перебуває вдома на карантині.

Крістіна Орбакайте ще вранці ніжно привітала дочка в соцмережах. Вона подбликовала фото доньки на своїй сторінці в Instagram, і написала привітання.

«Мій ніжний ангел з характером Овна...» — звернулася Орбакайте до дочки.

Не стрималася, щоб не привітати внучку і Алла Пугачова. У коментарях до посту Христини вона написала: «З днем народження, краплиночка моя!».

«З днем народження, Клавочка!», - написав Максим Галкін.

До привітань приєдналися й інші представники російського шоу-бізнесу. Зокрема, лайком на публікацію відрегувалаЛоліта Мілявська. «Вітаю Клавусика!❤️Сподіваюся і вірю, що у вас все добре!!!», - написав Ігор Ніколаєв.

«З днем народження», - коротко додав Микола Басков. «Вітаю колегу по знаку зодіаку», - написала Аліка Смєхова.

Приєдналися до привітань і шанувальники Орбакайте.

Клавдія – третя дитина Крістіни Орбакайте. Батьком дівчинки є третій чоловік співачки Михайло Земцов – бізнесмен, стоматолог.

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