Відома актриса Ганна Комшал, зірка серіалу "Свати", показала нове фото в Instagram

На фото Ганна позує у відвертій сукні, в якому відкрита спина. Комшал волосся залишила розпущеним, а сама сиділа на стільці напівбоком. На тлі нічого не було видно, так як знімок був студійним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 11 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Спасибі вам величезне за вчорашній прямий ефір, робіть його як можна частіше", "Виходьте частіше в прямий ефір, ви дуже цікава людина!", "Неймовірно красива, Доброго вам дня!", "Анна дякую за прямий ефір заходь частіше, я тебе люблю", "Величезне спасибі за прямий ефір", "Робіть ефір шкірні вихідні", "Ви дуже красива і дуже класна акторка", "В цій всесвіту можна дивитися вічно тільки на вогонь, воду і на вашу небесну красу".

Раніше ми повідомляли, що актриса Анна Кошмал, яка здобула популярність після ролі Жені в серіалі "Свати", розповіла про труднощі з зовнішністю.

"Після закінчення зйомок в т/с Свати 6, моїм найбільшим бажанням було повернути свій натуральний колір волосся. Я пройшла всі виснажливі процедури освітлення по тонам, які зайняли у мене приблизно 4 місяці, але волосся так і не вдавалося повноцінно відновити", - поскаржилася вона в підписі до посту.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" вразила природною красою в одній футболці

Також Politeka писала, що Женька з «Сватів» вразила природною красою в сукні без спідньої білизни

А ще Politeka повідомляла, що Женька з "Сватів" спустила спідницю і показала свою принадність



