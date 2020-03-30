Популярна українська телеведуча Даша Трегубова порадувала шанувальників пікантною фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram подруги зірки Олени Кіндратової.

«Неймовірно приємно, коли на відкритті нового проекту приїжджають твої друзі з іншого міста!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Трегубова крутитися перед дзеркалом у прозорому вбранні, прикриваючи розкішні форми руками.

А на іншому знімку ведуча позує в сукні з вирізом, елегантно виставивши ногу.

Уточнимо, що хоча знімок був розміщений не в Сторіс, коментувати наряд Трегубової поки не поспішають. Хоча і активно лайкають фотографії.

Як повідомлялося раніше, актриса і телеведуча Х-Фактора Даша Трегубова похвалилася спокусливим знімком.

Даша Трегубова вміє носити ефектні вбрання і демонструє це реглярно не тільки під час світських виходів, але і в ефірах "Х-фактор", де вона працює в якості ведучої.

Яскрава і неймовірно талановита Даша Трегубова нещодавно відзначила своє 40-річчя. За останній час їй вдалося домогтися неймовірних кар'єрних висот. Вона встигла знятися у багатьох кінострічках і серіалах, стати ведучою популярного у всьому світі проекту "Х-фактор".

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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