Анастасія зганьбилася під час фотосесії в пікантному вбранні

Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала пікантні зйомки, прикривши найголовніше модною сумкою

Балерина представила провокаційне фото, на якому позувала в напівпрозорому платті з непристойно глибоким і відкритим декольте. Артистка знялася в провокаційній фотосесії в рамках чергової реклами, за що тут же була висміяна в мережі, пише Politeka.net.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу не тільки сміливим вибором наряду, але ще й новою зачіскою – зірка вирішила викласти своє волосся великою кількістю лаку.

Причому змінила імідж Анастасія заради нової колекції модного бренду сумок, ставши зовсім недавно його амбасадором. Тим не менш, провокаційні кадри, нехай і в новому стилі, не припали до душі користувачам соціальних мереж. Слідом за новим знімком в напівпрозорому платті, балерина виклала ще один, не менш відвертий.

Користувачі Instagram не стали стримуватися, поширивши незвичайний жартівливий колаж і написавши також безліч коментарів:

«Миленько))) 😂👍👍», «Головне в цьому ШЕДЕРВЕ млинці на ве», «Головне в цьому ШЕДЕРВЕ млинці ясновельможної на весь центр!😢», «Ну....з грудьми звичайно перебільшили... в прямому сенсі слова😂😂😂 вони давно вже стали "вушками спанієля", на відміну від цього фото😂😂», «, «Мені от цікаво, невже це потворність хтось носить..І купує!!».

Раніше ми повідомляли, що балерина зараз знаходиться вдома в ізоляції разом з таємний коханим. Щоб привернути увагу до власної персони навіть на час вимушеного відпочинку, зірка почала показувати на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить свої будні.

Скандальна артистка показала, як відпочиває разом зі своєю хатньою робітницею, разлевшись перед дівчиною на дивані. Анастасія приміряла свій улюблений спортивний червоний костюм і показала обличчя без макіяжу, хоча на тлі блідого обличчя чорні брови після свіжого татуажу виглядають ще яскравіше.

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