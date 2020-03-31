Співачка показала фото, яке говорить багато про що

Народна артистка України Софія Ротару поділилася приємною подією в її родині

Про свою радість вона розповіла на сторінці в Instagram.

Так, днями співачка відсвяткувала день народження невістки, дружини свого сина Сергія Євдокименко Світлани. У мережі Ротару опублікувала фото зі своєю родичкою.

"З днем народження, Свєтуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!" – побажала невістці Ротару.

Також маму з днем народження привітала донька Софія. У своєму фотоблоге вона поділилася фотографією з мамою і написала: "З днем народження, моє все! Я люблю тебе, мамо, мені так пощастило, що я твоя дочка".

Зворушливе привітання вразило навіть Аллу Пугачову.

«Вітаємо!🌷🌷🌷», - написала російська Примадонна.

Відзначимо, Світлана Євдокименко завжди відзначала, що у них дуже теплі стосунки з Ротару, і з роками вони стали тільки краще. За її словами, зоряна родичка, робить все, що в її силах, для своїх близьких.

Євдокименко запевняє, що з Ротару вони спілкуються, як подруги. Разом ходять на каву і помагазінам.

"Вона мене називає Свєтою, Світланкою, а я її - Софією Михайлівною. У нас з нею любов і розуміння... Загалом, всім кажу, що зі свекрухою мені пощастило", - розповідала невістка знаменитої артистки.

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

Також Politeka писала, що внучка Ротару стривожила фото з американського метро: "Вірус кругом...".