Народна артистка України Софія Ротару поділилася приємною подією в її родині
Про свою радість вона розповіла на сторінці в Instagram.
Так, днями співачка відсвяткувала день народження невістки, дружини свого сина Сергія Євдокименко Світлани. У мережі Ротару опублікувала фото зі своєю родичкою.
"З днем народження, Свєтуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!" – побажала невістці Ротару.
Також маму з днем народження привітала донька Софія. У своєму фотоблоге вона поділилася фотографією з мамою і написала: "З днем народження, моє все! Я люблю тебе, мамо, мені так пощастило, що я твоя дочка".
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Зворушливе привітання вразило навіть Аллу Пугачову.
«Вітаємо!🌷🌷🌷», - написала російська Примадонна.
Відзначимо, Світлана Євдокименко завжди відзначала, що у них дуже теплі стосунки з Ротару, і з роками вони стали тільки краще. За її словами, зоряна родичка, робить все, що в її силах, для своїх близьких.
Євдокименко запевняє, що з Ротару вони спілкуються, як подруги. Разом ходять на каву і помагазінам.
"Вона мене називає Свєтою, Світланкою, а я її - Софією Михайлівною. У нас з нею любов і розуміння... Загалом, всім кажу, що зі свекрухою мені пощастило", - розповідала невістка знаменитої артистки.
Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".
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