Сьогодні останній день, коли герцоги Сассекські виконують свої королівські обов'язки
Про це пише Politeka.net.
Меган Маркл і принц Гаррі вирішили залишити шанувальникам прощальний пост, який був опублікований в Instagram.
Герцоги подякували 11 мільйонів підписників за підтримку і повідомили, що більше не будуть користуватися цим аккаунтом в Instagram.
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"Дякую вам за підтримку, натхнення та прагнення зробити світ добрішим", - йдеться у публікації.
Як відомо, вже з 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі будуть самостійно забезпечувати себе і свою охорону, оплачувати житло та податки.
Зараз зоряна пара в основному живуть в Малібу. Незважаючи на те, що офіційно вони перестали залежати від Букінгемського палацу, їм належать титули герцога і герцогині Сассекських, а принц Гаррі збереже офіцерське звання в британській армії.
У своєму прощальному листі герцоги Сассекські також торкнулися теми пандемії коронавіруса COVID-19.
"Зараз найважливіше - це здоров'я і благополуччя всіх людей у світі та пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті пандемії. У кожного з нас своя роль в епоху глобальних змін. Ми зосередимо увагу на новій чолі свого життя, щоб зрозуміти, який внесок зможемо зробити", - написали Меган і Гаррі.
Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл і принц Гаррі у всю готуються до офіційного зречення від королівських повноважень. Крім цього, герцоги зараз в роздумах, яку прізвище вони хочуть носити в подальшому.
Не виключено, що герцоги можуть обрати собі прізвище, співзвучну з королівськими титулами - Сассекські
Більше того, Меган Маркл і принц Гаррі можуть взяти собі прізвище свого первістка Арчі - Маунтбэттен-Віндзор. Що стосується Меган, то вона може залишитися в якості "Маркл", або подарувати своє прізвище дружину.
Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.
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