Сьогодні останній день, коли герцоги Сассекські виконують свої королівські обов'язки

Про це пише Politeka.net.

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили залишити шанувальникам прощальний пост, який був опублікований в Instagram.

Герцоги подякували 11 мільйонів підписників за підтримку і повідомили, що більше не будуть користуватися цим аккаунтом в Instagram.

"Дякую вам за підтримку, натхнення та прагнення зробити світ добрішим", - йдеться у публікації.

Як відомо, вже з 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі будуть самостійно забезпечувати себе і свою охорону, оплачувати житло та податки.

Зараз зоряна пара в основному живуть в Малібу. Незважаючи на те, що офіційно вони перестали залежати від Букінгемського палацу, їм належать титули герцога і герцогині Сассекських, а принц Гаррі збереже офіцерське звання в британській армії.

У своєму прощальному листі герцоги Сассекські також торкнулися теми пандемії коронавіруса COVID-19.

"Зараз найважливіше - це здоров'я і благополуччя всіх людей у світі та пошук рішень багатьох проблем, що виникли в результаті пандемії. У кожного з нас своя роль в епоху глобальних змін. Ми зосередимо увагу на новій чолі свого життя, щоб зрозуміти, який внесок зможемо зробити", - написали Меган і Гаррі.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл і принц Гаррі у всю готуються до офіційного зречення від королівських повноважень. Крім цього, герцоги зараз в роздумах, яку прізвище вони хочуть носити в подальшому.

Не виключено, що герцоги можуть обрати собі прізвище, співзвучну з королівськими титулами - Сассекські

Більше того, Меган Маркл і принц Гаррі можуть взяти собі прізвище свого первістка Арчі - Маунтбэттен-Віндзор. Що стосується Меган, то вона може залишитися в якості "Маркл", або подарувати своє прізвище дружину.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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