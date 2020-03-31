Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала домашнє тренування, але засвітила зайве

Щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції вдома, зірка вирішила проводити щоранку в прямому ефірі насичені тренровки, пише Рoliteka.net.

Під час останнього тренування Настя, яка позувала в напівпрозорому вбранні перед камерами, не втрималася від ніжного поцілунку з Потапом. Справа в тому, що тренується зірка завжди біля сходинок, тому дуже часто її чоловік проходить повз і спостерігає за усердиями зірки.

На фан записі шанувальники артистки зняли цей момент в Инстаграме і розжалобились щасливого вигляду пари.

"Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝", - розповіла Настя після одного із занять.

Нагадаємо, до цього співачка розповіла про правила схуднення:

"❗️ Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень.

❗️Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ.

❗️Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

❗️Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів.

❗️Пийте воду. Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце", - повідомила Каменських.

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