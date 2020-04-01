"Що ж ви такі тупі?"

Мати Ксенії Собчак назвала свою дочку і її чоловіка «тупими» і звинуватила їх у пияцтві

Людмила Нарусова, яка є членом російської Ради Федерації від Тиви, судячи з усього, не намагається вибирати вирази, коли йдеться про її дочку. Так, жінка на всю країну принизила відому ведучу і її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова через їхній прокол.

Як повідомляють РосЗМІ, Нарусова розлютилася на Собчак через те, що та з чоловіком не змогли підключити її до прямого ефіру, який вони запустили в Instagram. В результаті жінка на стрималася і видала все, що думає про розумові здібності своєї доньки та її чоловіка.

«Так що ж ви такі тупі, що не можете мене до ефіру підключити! Це тому, що ви п'яні! На столі пляшка стоїть – молодці, дожили! Краще Платона мені покажіть!», - обурилася мати ведучої.

Цікаво, що самі Собчак і Богомолов вирішили не вплутуватися в конфлікт і залишили закиди Нарусової без коментарів.

Відзначимо, що останнім часом Собчак і так доводиться несолодко. Все через те, що шанувальники запідозрили, що провідна приховує свою нову вагітність. Втім, жодних підтверджень чуткам поки так і не з'явилося.

Нагадаємо, Собчак посвітила непристойним декольте перед Богомоловим і заговорила про розлучення.

Як повідомляла Politeka, близький друг Ані Лорак оголосив війну вагітній Собчак.

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