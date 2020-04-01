Популярна українська виконавиця MARUV порадувала фанатів новим зверненням

Як повідомляє Politeka, знімки були опубліковані в Instagram зірки.

«Йоу-йоу-йоу, ребятинки, вийшов новий трек. Так що свайпай вгору і слухай», - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV позує абсолютно без білизни. З одягу на ній тільки крихітний топ, поверх якого було накладено фільтр у вигляді ромашок під очима.

Уточнимо, що фанати зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки відео MARUV розмістила у себе в Сторіс.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка вирішила показати відразу декілька відеороликів, знятих під час танців перед телефоном.

Так, артистка традиційно показала частину свого невеликого "виступи" перед камерою. Як відомо, Ганна досить часто записує відео для програми "Тік-Ток" і показує тим самим свої нові танцювальні рухи.

Зірка позувала з розпущеним блідо-синіми волоссям, у спортивній світлій кофті з сірим принтом і звичайних чорних штанях.

Сама співачка останнім часом досить рідко з'являється в мережі і розповідає про своє життя, оскільки кілька днів тому потрапила в скандал з-за своїх різких і сміливих висловлювань. Як виявилося, вона була вкрай разозлена тим, що не могла дізнатися, як повернутися з РФ і Україну після настання карантину та закриття кордонів.

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