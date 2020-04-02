Як відомо, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва кілька років тому вийшла заміж за співака Валерія Меладзе

Артистка народила чоловікові двох синів, Костянтина й Луку. Альбіна зізналася в одному з інтерв'ю, що Валерій бере активну участь у вихованні дітей і з особливим трепетом ставиться до старшого сина.

Як зазначила Джанабаєва, в обох склався відмінний союз, пише СтарХіт. Коли мати не може знайти спільну мову з сином, вона просить розрядити обстановку батька: "Валеро, допомагай", і відразу вирішується проблема: "Ось такий у нас баланс", - зазначила співачка.

Хоча при цьому Альбіна підкреслює, що у сина немає підліткових витівок і хлопець може вислухати батьків.

Екс-"віагринка" повідомила, що вдячна синові за його делікатність і витонченість. Коли у матері з сином не сходяться бажання, хлопець здатний, не зачепивши почуттів рідної людини, переконати у своєму.

Для Альбіни Костянтин - смілива і цілісна людина.

З п'ятирічним братом старший син теж ладнає. За словами Джанабаєвої, обидва доповнюють один одного, адже зовсім різні за характером.

"Різниця у віці відіграє позитивну роль. Молодший син категорично відмовляється бути маленьким і веде себе абсолютно на рівних з Костею», — розповіла співачка.

Варто відзначити, що зірка зараз замислюється про третю дитину, але поспішати не хоче.

До речі, зірці скоро 41 рік, але її не лякає вік. Як зазначила артистка: «Вік — це такі гирі, які вішають на жінок".

На її думку, 40 років - це стереотипний "вирок", який рухається за інерцією і ніяк не може зупинитися.

"Сьогодні жінка у сорок років — дівчина. Дівчина! Легка і іскриста!", - підкреслила артистка.

Нагадаємо, Альбіна Джанабева, як і багато інших, проводить час в самоізоляції. Зірка зізналася, що у зв'язку з цим стала більше часу присвячувати домашнім турботам і в результаті у неї не залишається часу на розваги.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва показала їх з Меладзе чарівних малюків, мережа шокована.

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва розвалилася на підлозі і показала себе справжню, здивувавши навіть Меладзе.

Також Politeka писала, що Джанабаєва спустила шкіряне плаття і показав, чим завоювала Меладзе.