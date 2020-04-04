Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва здивувала забавним відео, записаним для програми "Тік-Ток з незвичайним фільтром

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки був представлений раніше не опублікований ролик з молодіжного додатку "Тік-Ток", на якому зірка з'явилася в образі "товстушки" через спеціальний фільтр, пише Politeka.

Співачка жартівливо підспівувала дорослої пісні з нецензурними висловлюваннями, милуючись пухкими щічками і насмішкувато покрутившись перед камерою. На обличчі зірки можна також помітити блискучий макіяж, а сама вона одягнена в стильну чорну толстовку.

На тлі також чути, як чоловік Наді звертається до зірки, яка веселиться перед об'єктивом. Свій ролик артистка, як зазвичай, знімала в гардеробній кімнаті. Причому пухке обличчя у шанувальників викликало інтерес, деякі відзначили, що "Дантес розгодував" їх зірку.

Також, як стало нещодавно відомо, Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало серію соціальних роликів за участю зірок у рамках підтримки важливою комунікаційної кампанії щодо профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавіруса COVID-19.

З цього приводу артисти - Надя і Вова - постали в ролику під час запису будинку і розповіли, що краще робити під час ізоляції. Зокрема, артисти виділили ранкові тренування, а також можливість провести з друзями онлайн вечірку, допомогти старшому поколінню продуктами або як-небудь ще, а також запропонували дівчатам і молодим людям навчити дідусів і бабусь користуватися інтернетом.

До цього Надя Дорофєєва показала стильні танці у власній вбиральні. Під час карантину артистка кожен день почала знімати милі відеозапису в додатку "Тік-Ток", щоб привернути увагу шанувальників до себе.

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