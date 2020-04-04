найкрасивіша дівчинка в світі Тілан Блондо показала, з ким проводить карантин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Instagram американської 18-річної зірки.

На опублікованому фото Тілан Блондо позує зі своєю собачкою на руках, випнувши губи на камеру «качечкою». При цьому її волосся зачесане гладко на потилиці, а макіяж на обличчі відсутній.

Позаду неї прилаштувалася її подруга чи сестра – точно сказати неможливо, тому що модель не відзначила тегом свою сусідку по карантинному ув'язнення в instagram.

Дівчина намагається поцілувати в чоло Тілан. Вона в окулярах і потертій футболці. Волосся зібране у хвіст, як і у самої Блондо.

Можна стверджувати, що дівчатка ізолювалися разом на час карантину, щоб не нудьгувати по одинці. Модель подорослішала і, мабуть, з'їхала від батьків, щоб жити самостійно.

Користувачі не могли прокоментувати публікацію, тому що Блондо опублікувала кадри в сториз.

Нагадаємо, що Тілан Блондо, яка з самої красивої дівчинки перетворилася в дуже привабливу дівчину, опублікувала нове фото в Instagram. Дівчина займається модельним бізнесом, і це не дивно з її даними.

Красуня часто публікує яскраві фото, демонструючи свою зовнішність.

Крім того, варто відзначити, що на обличчі зірки практично немає макіяжу, а виділяються лише темні брови.

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