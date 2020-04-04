Популярна українська модель Алла Костромічева розповіла своїм підписницям, що потрібно робити на карантині

Пандемія китайського вірусу поламала плани всіх селебрітіс. Не залишилися осторонь і топ-моделі, які через скасування показів змушені чекати закінчення карантину і якось розважати своїх численних шанувальників, передає Politeka.

Наприклад, ведуча популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева зазначила, що карантин – це час носити корсети. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому в білому корсеті, прикрашеному бісером, розчісує свої розкішні локони. При цьому на обличчі моделі – ні грама макіяжу, воно виблискує природною красою.

«Ритуали. Карантин – ідеальний час, щоб носити корсет. Всім дівчаткам потрібно гратися, бажано в принцес», – підписала вона свій пост.

«Обожнюю ❤️❤️❤️», «шикарне волосся😍», «Я теж топлю за релакс і красу🙂 а то багато негативу розвелося нині в Інсті😂 Зараз саме час релаксу і задоволень», «😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍красива 😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Ви супер», «Блін, яке шикарне волосся! Алла красоточка», «На це можна дивитися вічно 😍», – пишуть у комметариях.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Костромічева опинилася в пастці в Німеччині через введення там надзвичайного стану та закриття повітряного простору в Україні. Супермодель намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували за кілька годин до того, як у нашій країні набули чинності обмеження в'їзду з-за кордону.

Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» в сміливому вбранні випустила на волю свою «хижачку».

Також Politeka писала, що ведуча "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній.

А ще Politeka повідомляла, що ведуча «Топ-модель по-українськи роздяглася і влаштувала гарячу фотосесію в басейні.