29-річна теледіва Елена-Крістіна Лебідь, пасія колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, розважається як може на карантині

Як відомо, знаменита українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь дуже активно веде свою сторінку Instagram і часто радує фоловерів різноманітними відеороликами та знімками, передає Politeka.net.

Так, на цей раз зірка "Аферисти в мережі" розмістила спільне зі своїм коханим фото, на якому вони позують на тлі вертольота. Знаменитість нехтує карантином і виходить на вулицю без захисної маски. Також можна помітити, що Христина з Павлом Розенком одягнені дуже по-літньому. Ведуча позує в сонцезахисних окулярах, тонкої блузці і своїх улюблених джинсах.

«Коли замовив на аліексперсс вентилятор 🙈🤪🤪🤪», - жартівливо підписала знімок телеведуча.

Користувачі в соцмережах оцінили почуття гумору Христини, зазначивши, що їм теж набрид карантин. Деякі вирішили запитати телеведучу чому вона так легко одягнена, на що та відповіла: "сьогодні на сонце дуже припікає".

«Нічого собі вентилятор, хоч у двері вліз?😂😉», «Всім би такий вертоліт )))))).Чекаю відео на ютубі ,прям вже вмираю на цьому карантині очікування», «Чому відразу згадалося ваше знайомство з Павлом про Льотний транспорт😂», - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу більше привернула її худа постать. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Також ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь поділилася фото, на якому постала в досить спокусливій образі. На ній були надіті джинсові шортики і рожевий топ. Олена-Христина зухвало розташувалася на східцях сходів з чашкою.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».

Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».