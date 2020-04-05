Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук влаштувала на камеру гарячий танець в одній білизні під час карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Коли розбираєш гардероб під вже улюблений трек друзів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Адамчук танцює на камеру в чорному білизна і кофті, а також білих штанях, демонструючи всім ідеальні вигини.

Уточнимо, що шанувальники Адамчук були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки знімки дівчина викинула в Сторіс.

Відома українська актриса і співачка, яка прославилася як фіналістка 7-го сезону «Голосу країни» зоря «Жіночого кварталу», не сумує навіть під час карантину. Як повідомляє Politeka, красуня поділилася свіжим фото з прогулянки на своїй сторінці в Instagram.

Так, артистка зробила селфи під час прогулянки на свіжому повітрі. На фото Адамчук позує в простій повсякденному одязі: футболці і легкої бежевою курточці. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся зірка вирішила залишити без традиційної розкішної укладання.

Незважаючи на те, що під час карантину Адамчук гуляє по вулиці без маски, вона підкреслила, що робить це «на безпечній дистанції».

Шанувальники артистки вже відреагували на фото, засипавши зірку сотнями лайків.

«Красива», - пишуть в коментарях.

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