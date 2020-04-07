Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, зняв на відео незвичайні розваги з молодою колегою Настею Ивлеєвою

Відома ведуча шоу про подорожі «Орел і Решка» Анастасія Ивлеєва показала, як проводить час з відомим гумористом Максимом Галкіним. У соціальній мережі Instagram зірки не лише обговорили ситуацію з ізоляцією і свою роботу, але ще й випили горілки, зачитали вірші і навіть здивували своїми зухвалими коментарями, передає Politeka.

Так, артисти провели спільну трансляцію в Instagram, під час якої подурачились перед аудиторією, випивши алкоголю, а також різко висловилися проти ситуації з ізоляцією (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Анастасії, вона не може висловитися в повній мірі з приводу того, що відбувається, адже «в країні за будь-яке слово можуть покарати, хоча іноді дуже хочеться щось сказати таке».

При цьому Галкін підтримав зірку, зазначивши, що сам не може висловити свою думку з цієї ж причини, так як йому хотілося б.

"Держава сказала про те, що у нас у всіх канікули, але роботодавці зберігають зарплату своїм співробітникам. Питання: звідки брати роботодавцям грошові кошти, щоб зберегти зарплату працівникам? Насправді логіка просто відсутній", - зазначила Настя.

"Мене здивував хресний хід, на якому було досить багато народу для боротьби з вірусом", – в свою чергу не без іронії зазначив Максим Галкін.

Відзначимо, що в цей же час Алла Борисівна знаходиться в ізоляції з дітками, активно працює над їх утворенням і, незважаючи на ув'язнення будинку, навіть записує з ними пісні та кліпи.

Так, раніше зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала онлайн-заняття Гаррі з вивчення французької мови. Хлопчик розташувався в спальні, за дитячим столиком, з планшетом в руках.

Примадонна встигла зняти фрагмент його уроку і відправилася у ванну кімнату, де в цей час навшпиньках ходила Ліза (сестра-близнючка Гаррі). Видно, що дівчинка намагається ступати якомога тихіше, щоб не заважати братові. Горда мати похвалила її за зразкову поведінку.

Примітно, що Пугачова з телефоном в руках сама засвітилася на відео, "піймавши" своє відображення в дзеркалі у ванній кімнаті.

"Не втрачаємо часу дарма в ув'язненні", - підписала відео співачка.

Нагадаємо, карантин довів до відчаю онука Пугачової.

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним вибралися на прогулянку під час карантину.

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