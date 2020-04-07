Оля Полякова втомилася сидіти вдома на карантині і вирішила показати, чим займається на вулиці

Популярна українська співачка, як і всі інші українці, зараз змушена сидіти вдома через карантин. Однак, судячи з усього, їй це набридло, і Оля вирішила вибратися на свіже повітря.

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала відео, на якому вона тренується на вулиці з нянею своїх дітей на ім'я Людмила. На кадрах жінки виконують вправи для преса і рук.

Під кінець тренування співачка помітно втомилася і захекалася. Однак, вона явно залишилася задоволена результатом. Варто відзначити, що на відео Олю можна побачити зовсім без макіяжу і в простому спортивному костюмі.

Шанувальники почали дякувати артистку за ідею тренування.

«Просто чудове тренування від чудової Олі. Спасибі Вам!», «Гарні дівчата! Без гриму там всякого», «Полякова-Агонь!!!!!Красуня, просто», «Яка ви молодчинка Олечка ви красуня і розумниця і позитивна я вас обожнююююю», «Оля, я мало не здохла, коли повторювала за Вами! Ви монстр, в хорошому сенсі цього слова!», «Олечка ти виглядаєш набагато краще без гриму і до речі молодше», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Полякова накинулася на Кіркорова в прямому ефірі, скандальне відео: "Я не можу з тобою бути".

Як повідомляла Politeka, Полякова і Єфросиніна влаштували дорослі ігри на камеру, відео підірвало мережу.

Також Politeka писала, що Полякова показала топ самих гарячих вправ для схуднення: "Дивіться на горіх!".