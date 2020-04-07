Христина Асмус в кокетливому домашньому вбранні почала благати про допомогу у зв'язку з карантином
Популярна російська актриса вже не може сидіти вдома. Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в новому емоційному пості на своїй сторінці в Instagram. Асмус зізналася, що на карантині їй дуже складно змусити себе займатися чимось корисним.
«Терміново потрібні поради!!!!!!! Як перестати жерти?! Як змусити себе робити щось корисне?! Як лягати спати раніше 5 ранку?! Як навчитися робити манікюр в домашніх умовах?!! І як не пропустити свій др?!», - написала актриса.
Свій пост вона супроводила новим домашнім фото. На ньому Асмус лежить на дивані в короткому сріблястому атласному вбранні. Дівчина безтурботно закинула ноги на підлокітник дивана, а однією рукою грайливо прикрила обличчя.
Лікарі рятують екс-коханого Наталки Корольової: що відомо в дану хвилину, фото
"Долар по 42": Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Її шанувальники тут же взялися коментувати новий пост. Багато з них зазначали, що актрисі не варто турбуватися за фігуру через її худорлявість.
«Ти прекрасна», «Христина, ви чудова. Ви гарна приємна дівчина», «З карантину вийде той, хто пролазить у двері», «Ноги шикарні», «Я не вірю, що ти жреш», «Худюща яка», «А вам то що турбуватися про їжу.. до анорексії - 5 хвилин», «Ніжки ширше», - пишуть люди.
Нагадаємо, Христина Асмус втратила близьку людину, непоправна втрата: «Мені так боляче».
Як повідомляла Politeka, підросла дочка Асмус і Харламова вразила зовнішністю, в мережі сперечаються про подібність.
Також Politeka писала, що Асмус з глибоким декольте переплюнула всіх, Харламов може пишатися.