Христина Асмус в кокетливому домашньому вбранні почала благати про допомогу у зв'язку з карантином

Популярна російська актриса вже не може сидіти вдома. Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в новому емоційному пості на своїй сторінці в Instagram. Асмус зізналася, що на карантині їй дуже складно змусити себе займатися чимось корисним.

«Терміново потрібні поради!!!!!!! Як перестати жерти?! Як змусити себе робити щось корисне?! Як лягати спати раніше 5 ранку?! Як навчитися робити манікюр в домашніх умовах?!! І як не пропустити свій др?!», - написала актриса.

Свій пост вона супроводила новим домашнім фото. На ньому Асмус лежить на дивані в короткому сріблястому атласному вбранні. Дівчина безтурботно закинула ноги на підлокітник дивана, а однією рукою грайливо прикрила обличчя.

Її шанувальники тут же взялися коментувати новий пост. Багато з них зазначали, що актрисі не варто турбуватися за фігуру через її худорлявість.

«Ти прекрасна», «Христина, ви чудова. Ви гарна приємна дівчина», «З карантину вийде той, хто пролазить у двері», «Ноги шикарні», «Я не вірю, що ти жреш», «Худюща яка», «А вам то що турбуватися про їжу.. до анорексії - 5 хвилин», «Ніжки ширше», - пишуть люди.

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