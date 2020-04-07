Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вирішила порадувати фанатів і показала своїх батьків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тато і Мама сфотканы в момент поїдання «Морських камінчиків». Я, елементарно втягую живіт і щоки. Живіт вийшло», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Астаф'єва позує напівлежачи на стільці, в той час як її батьки, судячи з усього, не були готові до імпровізованої фотосесії.

«посмішку викликаєте», «Даша яка ж ти не реальна», «Дуже пластична», «Даша, я думала спочатку, що Ви зависли в повітрі», «От в кого ти така красуня», «На кого ж ти більше схожа?», «Чудове сімейне селфи», - пишуть користувачі.

Як повідомлялося раніше, модель Даша Астаф'єва звикла бути в центрі уваги, эпатируя публіку досить відвертими фотосесіями, де демонструє свої спокусливі форми.

цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала сплячої у досить незвичному для неї образі, на диво скромний.

На знімку Астаф'єва лежить на подушці в довгому обтягуючому платті, яке вдало підкреслює всі її вигини і значну груди. Волосся артистки розпатлане, а ноги босі.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна