Популярна українська співачка Даша Астаф'єва порадувала фанатів новим цікавим відео

Як повідомляє Politeka, ролик з'явився на сторінці знаменитості Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

Даша Астаф'єва показала в соціальній мережі, чим займається на дозвіллі. Поки карантин, у неї немає можливості ходити в спортзал, тому співачка влаштувала тренування з йоги онлайн. Вона зв'язалася з тренером Євгенією по відеозв'язку, а все, що відбувається записала на відео.

Під час заняття Даша Астаф'єва приймала різні пози і навіть потрясла на камеру своїми видатними частинами тіла, які ледь стримував обтягуючий одяг. Вона показала себе з усіх сторін: як ззаду, так і спереду. Щоб глядачам було комфортніше дивитися, знаменитість трохи прискорила відео.

"Фрагменти нашого вчорашнього ефіру з @eugenesyoga 💖 Прохання в такій швидкості не повторювати!!!", - попередила вона в описі.

Даша Астаф'єва часто радує шанувальників сміливими образами. Нещодавно вона вбралася в матово-чорну водолазку, яка за кольором ідеально підійшла до волосся. Куди більшу увагу привертають пози виконавиці. На одному зі знімків вона спокусливо витягла губи трубочкою, а руки склала "пістолетиком". "Озброєна", - підписала фото співачка.

На іншому знімку Даша Астаф'єва недбало схопила пальцями локон волосся і з чарівною посмішкою подивилася в камеру, зачаровуючи глядачів своїми бездонними очима.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.