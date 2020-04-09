Російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, відзначає 9 квітня 41-річчя

Напередодні цієї радісної події красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотне фото, передає Politeka.net. Джанабаєва постала на студійному кадрі в спокусливому вигляді: на ній червоний боді і такого ж кольору туфлі на шпильках. Зірка сіла на високий табурет, виставивши напоказ соковиті стегна, від її струнких ніжок може запаморочитися голова.

Боді тісно обтягнув пишні груди артистки, але при цьому залишивши багату їжу для польоту фантазій.

Пишна зачіска, червона помада і голлівудська посмішка доповнили ефектний образ Альбіни.

"Дістала свій кращий наряд 🤣 , збираюся з думками, адже важливо красиво прийти в цей світ, не дивлячись ні на що 🥳☄️🎉🎀 #батьки #увасдевочка #скоро #довстречи Час пішов......10,9,8,7,6,5,4......... ❤️❤️❤️", - підписала фото зірка.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати лук Джанабаєвої, а також, по-тихоньку готуватися разом з нею до її дня народження (намагаючись похвалити, але не привітати, адже завчасно - погана прикмета). Деякі зазначили, що Альбіна на цьому фото дуже схожа на американську співачку Дженніфер Лопес.

"🔥🔥🔥Надзвичайно 👌"

"Те,що треба))🔥"

"Недарма кажуть, що краса врятує світ. Так що саме в такому вигляді і треба його рятувати!"

"Очманіти!!!!!!, 👍🌸"

"Супер, частіше ось так!"

"Десь вже бачила, як Джей Ло!"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва похвалилася кулінарними талантами. Так, зірка показала кадри, на яких місила тісто для того, щоб спекти солодкі смаколики. Альбіна постала ненафарбованою в злегка розхристаних вигляді, в домашній майці коричневого кольору. Вона старанно вымешивала тісто, при цьому неможливо не помітити, що на ній немає нижньої білизни.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою