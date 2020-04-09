Відома співачка Світлана Лобода показала зворушливі кадри в честь дев'ятиріччя старшої дочки Євангеліни

В цей раз знаменита артистка з'явилася відразу в кількох стильних образах разом з улюбленою дитиною - яскравою дівчинкою Євою. Сьогодні, 9-го квітня, дитині виповнюється дев'ять років і з цього приводу зірка вже представила цілу серію милих кадрів, повідомляє Politeka.

Так, Світлана представила кілька кадрів з дочкою, показавши світлі образи в ліжку і шовковому халаті. Під час одного з кадрів, під яким записано архівне звернення Єви до мами:

"Привіт, матусю, слава Богу, що ти прилетіла! Дуже хочу до тебе в Рим. Я дуже люблю тебе і дуже хочу до тебе в Рим. Тобі величезний привіт від Тилечки теж!" – розповідає Єва.

Сама Світлана написала звернення до дочки зворушливим чином:

«Моя любов , моє щастя , моє життя. Тобі сьогодні 9 ❤️🤞 будь здорова, моя дівчинка хай Бог тебе оберігає 🤲 #Єва #9 років🎂 #сьогодні #записьаудио2019 року».

Ось що відповіли користувачі:

«З днем народження Єву🥳 Нехай буде щаслива і здорова❤️», «Що за щастя таке ☺️❤️❤️❤️❤️❤️ вітаю мамусю з такою чудовою дочей.♥️♥️♥️», «З днем народження Евачка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Бажаю всього самого з самих найкращих, буть щаслива, завжди посміхайся, будь як Мама навіть краще».

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

"Через годину буду в прямому ефірі. Задавайте свої питання. У вас є рівно годину ", - шанувальники не змогли залишитися осторонь і почали активно відповідати на запитання.

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